Η Μόσχα εκκενώνει τη Χερσώνα - Aποκρούστηκε ουκρανική επίθεση στη Ζαπορίζια - Ρώσος στρατηγός: Δεν αποκλείουμε τη λήψη πολύ δύσκολης απόφασης

Οι ουκρανικές δυνάμεις «θα αρχίσουν σύντομα μια επίθεση εναντίον της πόλης της Χερσώνας», δήλωσε ο Στρεμούσοφ. «Σας ζητώ να πάρετε τα λόγια μου στα σοβαρά: εκκενώστε την πόλη το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε σε καταχώρισή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Σε νέα καταχώρισή του αργότερα ανέφερε πως σήμερα η κατάσταση στο μέτωπο είναι σταθερή, όμως οι πολίτες θα πρέπει να καταφύγουν στην αριστερή όχθη.

«Κινηθείτε το ταχύτερο δυνατόν, παρακαλώ, προς την αριστερή όχθη», τόνισε.

Οι πολίτες στη Χερσώνα λαμβάνουν μηνύματα από την διορισμένη από τους Ρώσους διοίκηση με τα οποία καλούνται να εγκαταλείψουν την πόλη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ρώσος στρατηγός: Δεν αποκλείουμε τη λήψη πολύ δύσκολης απόφασης

Ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, παραδέχτηκε ότι η στρατιωτική κατάσταση είναι «τεταμένη», ιδίως στην περιοχή γύρω από τη Χερσώνα, στα νότια, όπου ετοιμάζεται εκκένωση πολλών περιοχών.

«Η κατάσταση στην περιοχή της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης μπορεί να περιγραφεί ως τεταμένη», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24. «Ο εχθρός συνεχώς προσπαθεί να επιτεθεί στις θέσεις των Ρώσων στρατιωτών» συνέχισε ο Σουροβίκιν, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής των επιχειρήσεων πριν από δέκα ημέρες. Όπως είπε, τέτοιες επιθέσεις σημειώνονται κυρίως «στους τομείς του Κουπιάνσκ, του Λιμάν και του Μικολάιφ-Κρίβι Ριχ».

Οι μελλοντικές ενέργειες του ρωσικού στρατού σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη της Χερσώνας «θα εξαρτηθούν από τη στρατιωτική κατάσταση», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι ανάγκη «να διαφυλαχθεί στο μέγιστο η ζωή των πολιτών και των Ρώσων στρατιωτών».

«Δεν αποκλείουμε τη λήψη μιας πολύ δύσκολης απόφασης», κατέληξε.

Meanwhile, Russian General Sergey “Armageddon” Surovikin sounds even more pessimistic, warning that “difficult decisions” lie ahead regarding the city of Kherson itself, as Ukraine’s counteroffensive nears. Future plans depend on “the emerging military-tactical situation.” pic.twitter.com/iL22DvEhB8