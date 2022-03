Η μπάντα του ουκρανικού στρατού παίζει το «Don’t Worry Be Happy» έξω από την Όπερα της Οδησσού - ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο δείχνει πέντε μουσικούς με στρατιωτική στολή να φρουρούν το κτήριο της Όπερας και του Μπαλέτου της Οδησσού, την ώρα που οι ουκρανικές σημαίες κυματίζουν στο βάθος, καθώς η μπάντα παίζει το συγκεκριμένο κομμάτι.

Don't worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa#Ukraine? . @diariARApic.twitter.com/KbquaYUEIK