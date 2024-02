Η νέα «γκάφα» του Μπάιντεν: Δεν ήξερε πού να πάει και πού να σταθεί

Ο Μπάιντεν αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ δύο θέσεων, προτού καταλήξει σε αυτό που ήταν αρχικά η πρώτη του επιλογή, στα αριστερά του Αμπντάλα και μπροστά από την ιορδανική σημαία.

Η αναποφασιστικότητα του προέδρου φάνηκε να αποπροσανατολίζει τον βασιλιά, ο οποίος κάποια στιγμή κοίταξε πάνω από τον αριστερό του ώμο, περιμένοντας να δει τον Μπάιντεν, ο οποίος δεν ήταν εκεί.

BIDEN: What am I doing? Where am I going? pic.twitter.com/CNepEH1lO8