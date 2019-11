Η ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Ομάδα του ΕΛΚ αναφέρει ότι η ίδια ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία να θέσει το ζήτημα των τουρκικών γεωτρήσεων "σε ύδατα της ΕΕ", όπως επισημαίνει στη σημερινή ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, "εν μέσω της όλο και πιο επιθετικής τουρκικής συμπεριφοράς έναντι της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών".

"Αυτή η δεύτερη προγραμματισμένη επιχείρηση γεώτρησης δυτικά της Κύπρου είναι μια ακόμη απαράδεκτη κλιμάκωση που παραβιάζει όχι μόνο την κυπριακή κυριαρχία αλλά και την κυριαρχία της ΕΕ", ανέφερε ο Ευρωβουλευτής.

