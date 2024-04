Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 4 ρωσικά drones στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ καταστράφηκαν πάνω από τις περιφέρειες Κίροβοχραντ, Τσερκάσι, Χμελνίτσκι και Ζίτομιρ. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιφέρεια Κίροβοχραντ, η οποία κατασβέσθηκε, ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

??Air Force: Ukraine downs 4 out of 4 Shahed drones launched overnight.

Russian forces launched three S-300 anti-aircraft guided missiles and four Shahed attack drones at Ukraine overnight, the Air Force reported the morning of April 3.https://t.co/LxIyO9yF9H