H Oυκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ρώσου διοικητή των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό από ανεξάρτητη πηγή. Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ο ρώσος ανώτατος αξιωματικός δολοφονήθηκε στη Μόσχα με βόμβα που ήταν κρυμμένη σ' ένα ηλεκτρικό σκούτερ, δήλωσαν σήμερα ρώσοι ερευνητές.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ρωσικά κανάλια στο Telegram εικονίζεται η είσοδος ενός κτιρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δύο πτώματα που κείτονται στο ματωμένο χιόνι.

The moment of the explosion in Moscow, which killed the head of the NBC Protection Troops and his driver. pic.twitter.com/io34yGpDOA