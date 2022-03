Η Ουκρανία απέρριψε το τελεσίγραφο της Ρωσίας για παράδοση της Μαριούπολης - Ολες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, ή κατάθεσης των όπλων», είπε η κυρία Βέρεστσουκ, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα. «Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μίλησε για «εσκεμμένη χειραγώγηση» και «αληθινή απαγωγή ομήρων», πρόσθεσε αναφερόμενη στο ρωσικό τελεσίγραφο.

??Ukraine rejects Russia's demand to surrender Mariupol.

Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk responded to Russia by stating that surrender is not an option. The letter from Russia’s Defense Ministry said it would only establish a humanitarian corridor if Mariupol surrenders.