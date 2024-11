Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με drones κατά της Μόσχας - ΒΙΝΤΕΟ

“Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες στις περιοχές πτώσης των συντριμμιών, ανέφερε ο Σομπιάνιν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. “Στις περιοχές αυτές έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης”.

Η περιοχή Ράμενσκογε που βρίσκεται σε απόσταση 45 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου βρέθηκε στο στόχαστρο των Ουκρανών τον Σεπτέμβριο, κατά της διάρκεια της μεγαλύτερης ουκρανικής επίθεσης κατά της Μόσχας, όταν η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 20 drones.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsia) ανέφερε στο Telegram ότι “προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια των πτήσεων των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στη λειτουργία των αεροδρομίων του Ντομοντέντοβο και του Ζούκοβο”. Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ από τις 7:30 σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, ενώ δεν έγινε γνωστή η χρονική διάρκεια της εφαρμογής τους.

I could not refuse myself posting every single video of Ukrainian drones flying in the sky over Ramenskoye, Domodedovo and Kolomna near Moscow.

I personally think that having passenger airports finctional during the war in russia is an unnecessary luxury. https://t.co/BtjbNwUYYfpic.twitter.com/PEygVDgTYK