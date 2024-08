Η Ουκρανία κατέστρεψε και τρίτη γέφυρα στο Κουρσκ

Ο διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε την Κυριακή ότι η ουκρανική αεροπορία δύναμη κατέστρεψε άλλη μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, περιορίζοντας την ικανότητα τροφοδοσίας ρωσικής ομάδας που αντιτίθεται στην ουκρανική προέλαση.

Ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιοχής του Κουρσκ, Alexey Smirnov, δήλωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη και ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ελέγχουν επί του παρόντος 28 οικισμούς στους οποίους ζουν περίπου 2.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 121.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή του Κουρσκ μέχρι στιγμής.

