H Oυκρανία κατηγορεί τον στρατό της Ρωσίας πως χρησιμοποίησε οβίδες φωσφόρου στη Μαρίνκα

«Περίπου δέκα πυρκαγιές (σ.σ. εξαιτίας των οβίδων) περιορίστηκαν και ελέγχθηκαν από το προσωπικό της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», συνέχισε.

Οι οβίδες, ευρύτερα τα όπλα φωσφόρου, είναι εμπρηστικά. Η χρήση τους είναι απαγορευμένη εναντίον των αμάχων, όχι όμως εναντίον στρατιωτικών στόχων, δυνάμει σύμβασης που υπογράφτηκε το 1980 στη Γενεύη.

Here is one of the videos showing the suspected white #phosphorous strike in #Donetsk. Ukraine claimed afterward that Russia carried out a phosphorous attack on #Marinka, Donetsk. pic.twitter.com/skdP10eIjv