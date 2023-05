Η Ουκρανία συγχαίρει τη Βρετανία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Το διάρκειας ενός λεπτού βίντεο, που ευχαριστεί το Λονδίνο για τα όπλα που έδωσε στην Ουκρανία και για την εκπαίδευση χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτών, δείχνει συναντήσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βασιλιά Κάρολο, τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ και τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον με μουσική επένδυση το "London Calling" του βρετανικού συγκροτήματος The Clash.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5