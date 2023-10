Η ουκρανική βουλή αποδοκιμάζει τον Έλον Μασκ ύστερα από ανάρτηση με την οποία κοροϊδεύει τον Ζελένσκι

Ο Μασκ που είναι ιδιοκτήτης της SpaceX, η οποία παρέχει υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας Starlink που είναι ζωτικής σημασίας για την αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας, έχει εξοργίσει μερικές φορές με τις δηλώσεις του το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σήμερα νωρίς το πρωί ο Μασκ ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, ένα μιμίδιο που δείχνει τον Ζελένσκι σκεπτικό με την ακόλουθη λεζάντα: «Έχουν περάσει πέντε λεπτά και δεν έχεις ακόμη ζητήσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια για βοήθεια».

Ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ρουσλάν Στεφαντσούκ, ανταπάντησε στον αστεϊσμό του Mασκ με δική του ανάρτηση στο X.

«Η περίπτωση που ... (ο Έλον Μασκ) προσπάθησε να κατακτήσει το διάστημα, αλλά κάτι πήγε στραβά και σε 5 λεπτά ήταν μέχρι τα μπούνια στα σκ...», έγραψε, αναφερόμενος προφανώς στην αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου της SpaceX τον Απρίλιο.

The case when a dude @elonmusk tried to conquer space, but something went wrong and in 5 minutes he was up to his eyeballs in shit. https://t.co/4SW9dJNJvt