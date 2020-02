Η Πελόσι έσκισε επιδεικτικά το αντίτυπο της ομιλίας του αμερικανού προέδρου που είχε αρνηθεί τη χειραψία της

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, εκδήλωσε με θεαματικό τρόπο τη διαφωνία της με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ολοκλήρωνε τον λόγο του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, κάνοντας δύο κομμάτια το αντίτυπο του κειμένου της ομιλίας που της είχε δώσει νωρίτερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

Καθώς ο αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωνε τον λόγο του, η Πελόσι, η οποία βρισκόταν, όπως το θέλει η αμερικανική κοινοβουλευτική παράδοση, καθισμένη πίσω του, πλάι στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, σηκώθηκε, πήρε επιδεικτικά το έγγραφο που βρισκόταν μπροστά της στα χέρια της και το έσκισε. Εξερχόμενη από την αίθουσα, ερωτηθείσα από δημοσιογράφο για ποιον λόγο προχώρησε σε αυτή τη χειρονομία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε τη σιβυλλική απάντηση: «Διότι αυτό ήταν το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούσα να κάνω, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές».

Speaker Pelosi says she tore up her copy of Pres. Trump's State of the Union speech "because it was a manifesto of mistruths." https://t.co/cJFra13WAo#SOTUpic.twitter.com/PzUt1E2q5B — ABC News (@ABC) February 5, 2020

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μέσω Twitter κατηγορώντας την Πελόσι ότι «έσκισε» συμβολικά έναν βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα βρέφος που επέζησε μετά την πρόωρη γέννησή του έπειτα από 21 εβδομάδες, ή ακόμη την οικογένεια της Κέιλα Μάλερ, που θρηνεί τον θάνατό της στα χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και ήταν προσκεκλημένη στην ομιλία.

Speaker Pelosi just ripped up: One of our last surviving Tuskegee Airmen. The survival of a child born at 21 weeks. The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller. A service member's reunion with his family. That's her legacy. — The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020

Το ετήσιο μεγάλο ραντεβού του προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας είχε αρχίσει με άλλη μια σκηνή που πιστοποίησε τον διχασμό των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών: ο πρόεδρος Τραμπ αγνόησε το χέρι που του έτεινε η Νάνσι Πελόσι.

WATCH: No handshake between President Trump and Speaker Pelosi. #SOTUpic.twitter.com/70Le6yhklM — NBC News (@NBCNews) February 5, 2020

Η Πελόσι κούναγε το κεφάλι αποδοκιμαστικά σε διάφορα σημεία της ομιλίας του Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επευφημούσαν ζωηρά τον πρόεδρο ενώ οι άλλοι κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών παρέμεναν απαθείς, καθισμένοι στις θέσεις τους.