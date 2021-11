Η Πολωνία κατηγορεί τη Ρωσία ότι ενορχηστρώνει την κρίση με τους μετανάστες στα σύνορα με τη Λευκορωσία – Εικόνες χάους - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΕΣ: AFP-Reuters

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο “είναι ο εκτελεστής της τελευταίας επίθεσης, όμως ο εγκέφαλός της βρίσκεται στη Μόσχα και αυτός είναι ο (Ρώσος) πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν”, δήλωσε ο Μοραβιέτσκι στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του πολωνικού κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ, πολλές απόπειρες παραβίασης των συνόρων της Πολωνίας με τη Λευκορωσία έγιναν στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα στο δημόσιο πολωνικό ραδιοσταθμό ο πολωνός υπουργός Άμυνας.

«Δεν ήταν μια ήρεμη νύκτα. Στην πραγματικότητα υπήρξαν πολλές απόπειρες παραβίασης των πολωνικών συνόρων. Απ' ό,τι άκουσα ... σταματήσαμε όλους αυτούς που παραβίασαν», δήλωσε ο Μάριους Μπλάστσακ στον ραδιοσταθμό PR1, προσθέτοντας ότι 15.000 στρατιώτες βρίσκονταν ήδη στα σύνορα.

Hundreds of people, largely from the Middle East, camped at the Belarus-Poland border in frigid weather seeking to enter Poland. Belarus has pressured the West by orchestrating a refugee crisis at its borders with the European Union. https://t.co/bVNWQtUZkapic.twitter.com/BG1cZdUgds