Η «πριγκίπισσα της Βόρειας Κορέας»: Πρώτη εμφάνιση για την κόρη του Κιμ Γιονκ Ουν σε εκτόξευση πυραύλου

Ο Κιμ που παρέμεινε επί περίπου έναν μήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανίστηκε στο φερέφωνο του καθεστώτος, την εφημερίδα Rodong Sinmun σε φωτογραφίες με την κόρη του, συμπεριλαμβανομένης και μίας, όπου εμφανίζονται να κρατιούνται χέρι - χέρι και να βαδίζουν μπροστά από τον πύραυλο. Η εκτόξευση του ICBM την Παρασκευή έγινε μετά την προειδοποίηση της Πιονγιάνγκ προς τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις συμμαχικές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή, ειδάλλως θα αντιμετωπίσουν αντίποινα.

Rodong confirms she’s his child:

Kim “went out to the historic site of important strategic weapon test-firing, a crucial milestone in strengthening the nuclear force of DPRK, together with his beloved child & wife”

Child & wife (???? ???-Madame) are honorifics in Korean