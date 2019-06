Η προσωπική κούπα του Βλαντίμιρ Πούτιν στο δείπνο της G20 προκαλεί συζητήσεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Στο δείπνο των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, με το οποίο έκλεισε η πρώτη ημέρα της Συνόδου των 20 ισχυρότερων βιομηχανιών του πλανήτη, ο Ρώσος πρόεδρος απαθανατίστηκε ενώ έπινε από τη δική του κούπα, μια λευκή ισοθερμική, την ώρα που οι ομόλογοί του, που κάθονταν κοντά του, κρατούσαν κλασσικότερα ποτήρια.

Στις εικόνες που κατέγραψαν τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν να τσουγκρίζει από απόσταση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο καθένας καθόταν από τη μία και την άλλη πλευρά του οικοδεσπότη της G20, του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε.

Τα πλάνα έκαναν αμέσως τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να διερωτώνται, σε σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό ύφος, εάν ο Ρώσος πρόεδρος φοβάται μήπως τον δηλητηριάσουν.

«Εάν είχατε δει όσα εγώ είδα, θα φέρνατε επίσης μαζί σας το δικό σας φλιτζάνι» σχολίασε με σκωπτική διάθεση στο Twitter ο χρήστης @DarthPutinKGB, αναφερόμενος στις κατηγορίες για περιστατικά δηλητηρίασης πρώην μυστικών πρακτόρων ή αντιπολιτευόμενων, για τα οποία συχνά κατηγορείται η Μόσχα τα τελευταία χρόνια, κατηγορίες που η Ρωσία απορρίπτει.

Η εικόνα ωστόσο δεν είναι πρωτόγνωρη: η κούπα με την οποία ο Βλαντίμιρ Πούτιν έπινε στη G20, λευκή στο χρώμα και με τα εμβλήματα της Ρωσίας, μοιάζει πολύ με εκείνη που ο Ρώσος πρόεδρος είχε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκπομπής του Direct Line στη ρωσική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έσπευσε να αποκλιμακώσει την όλη συζήτηση: «Αυτό γίνεται διότι πίνει τσάι συνεχώς με αυτό το θερμός» εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου του Ντμίτρι Πεσκόφ.

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1