Η πρώτη αντίδραση του Ιράν για το ελληνόκτητο τάνκερ

Το Richmond Voyager, ένα πετρελαιοφόρο με σημαία από τις Μπαχάμες, είχε συγκρουσθεί με ένα ιρανικό σκάφος και το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε δικαστική εντολή να το συλλάβει, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRINN επικαλούμενο το Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης της Επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.

Τo αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως έστειλε το πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό USS McFaul για να απαντήσει σε έκκληση για βοήθεια από το Richmond Voyager στα ανοικτά της ακτής του Ομάν, στα διεθνή ύδατα. Πρόσθεσε πως οι ιρανικές αρχές ζήτησαν από το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο να σταματήσει και άνοιξαν πυρ, όμως το ιρανικό πολεμικό σκάφος έφυγε όταν έφθασε το McFaul.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ?? https://t.co/HJNTzKtsXvpic.twitter.com/rvzDcATCQq