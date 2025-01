H πρώτη αντίδραση του Μασκ μετά τον σάλο που προκάλεσε χαιρετισμός του σε συγκέντρωση για τον Τραμπ

«Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα κόλπα. Η επίθεση του τύπου “όλοι είναι Χίτλερ” έχει παλιώσει τόσο πολύ», απάντησε ο Ίλον Μασκ και δημοσίευσε παλιότερη ανάρτηση, απορρίπτοντας τις κατηγορίες εις βάρος του, τις οποίες απέδωσε σε μία ευρύτερη καμπάνια δυσφήμησης.

«Μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους Ναζί; Δεν λειτούργησε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό, βαρετό και παλιό. Δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό» έγραψε νωρίτερα ένας χρήστης του Χ με τον Ίλον Μασκ να απαντά από κάτω «ναι, αυτό ακριβώς».

Can we please retire the calling people a Nazi thing? It didn't work during the election, it's not working now, it's tired, boring, and old material, you've burned out its effect, people don't feel shocked by it anymore, the wolf has been cried too many times.