Η πρώτη απεργία στην ιστορία της British Airways - Καθηλωμένο σχεδόν το 100% των αεροσκαφών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Εάν έχετε κλείσει εισιτήριο σε κάποια πτήση μας αυτές τις ημερομηνίες, είναι πιθανόν ότι δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε όπως προβλεπόταν, εξαιτίας της απεργίας», προειδοποίησε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της χθες το πρωί. Παρότρυνε τους επιβάτες οι πτήσεις των οποίων θα ακυρωθούν να μην πάνε στα αεροδρόμια.

Η BA, μέλος του ομίλου IAG (σε αυτόν ανήκουν επίσης η ισπανική Iberia και η ιρλανδική Aer Lingus) πρότεινε στους πελάτες της είτε να της ζητήσουν την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, ή να κλείσουν θέση σε πτήσεις που θα γίνουν σε διαφορετικές ημερομηνίες.

British Airways faces its first global strike by pilots and the possibility of almost all its flights being grounded for two dayshttps://t.co/uH8skmx1yZpic.twitter.com/f3uKNgIfum