Η πρώτη δημόσια εμφάνιση Ερντογάν μετά το πρόβλημα υγείας του - ΒΙΝΤΕΟ

Ο τούρκος πρόεδρος απευθύνθηκε στο πλήθος και χαιρέτισε «τις προσπάθειες και τις επιτυχίες των μηχανικών» και την τουρκική τεχνολογία, χωρίς να αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας του.

Προσβεβλημένος από εντεροϊό, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο 69χρονος Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία 20 χρόνια, μίλησε αυτή την εβδομάδα μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, εγείροντας ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου.

Turkish President Erdogan speaking at Teknofest says Azerbaijani President Aliyev promised construction of 1,000 houses in epicentre of #TurkiyeQuakes Kahramanmaras province pic.twitter.com/abrkCtjdNl