Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της χρονιάς στη Γαλλία - Ξέσπασε στα σύνορα με την Ισπανία

Οι φλόγες «πέρασαν τα σύνορα με την Ισπανία», υπογράμμισε η νομαρχία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες βράδυ.

Κάπου 300 κάτοικοι της περιοχής, που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, «μπόρεσαν στην πλειονότητά τους να επιστρέψουν», πρόσθεσε και διευκρίνισε πως «η φωτιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, αλλά η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί από την άποψη της προστασίας των κατοίκων και των περιουσιών».

Smoke clouded the air above northern Catalonia due to wildfires on both sides of Spain's border with France pic.twitter.com/nr3MHfkMHh