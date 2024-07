Η πρώτη συνέντευξη Τραμπ μετά την απόπειρα εναντίον του: «Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ...»

«Η ομιλία που επρόκειτο να δώσω την Πέμπτη θα ήταν βαρετή», είπε, «αν δεν συνέβαινε αυτό, αυτή θα ήταν μια από τις πιο απίστευτες ομιλίες» που στόχευαν κυρίως στις πολιτικές του προέδρου Τζο Μπάιντεν. «Ειλικρινά, θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομιλία τώρα».

«Το πιο απίστευτο πράγμα ήταν ότι έτυχε όχι μόνο να στρίψω, αλλά να στρίψω ακριβώς τη σωστή στιγμή και στο σωστό βαθμό» είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε εν πτήσει προς το Μιλγουόκι για την έναρξη του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών.

«Αν στρίψω μόνο κατά το ήμισυ, χτυπάει στο πίσω μέρος του εγκεφάλου. Αν είχα στρίψει από την άλλη μεριά θα περνούσε κατευθείαν μέσα από το κρανίο. Και επειδή το σήμα ήταν ψηλά, κοιτάζω προς τα πάνω. Οι πιθανότητες να κάνω μια τέλεια στροφή είναι μάλλον ένα δέκατο του 1%, οπότε δεν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ» είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Έπρεπε να είμαι ακριβώς στη σωστή γωνία. Επειδή το πράγμα ήταν ελάχιστα μακριά. Το ότι θα γύριζα ακριβώς σε εκείνο το δευτερόλεπτο, όπου αυτός (σ.σ. ο δράστης) δεν θα σταματούσε να πυροβολάει, είναι αρκετά εκπληκτικό. Αρκετά εκπληκτικό. Πραγματικά δεν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ» συνέχισε ο Τραμπ για την κίνηση που του έσωσε τη ζωή.

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

