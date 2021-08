Η πτώση της Καμπούλ ξυπνά μνήμες «Βιετνάμ» για τις ΗΠΑ, 46 χρόνια μετά - Εικόνα

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

Ίδια φωτογραφία, μόνο που είναι 46 χρόνια αργότερα, και στην Καμπούλ. Αμερικανικό ελικόπτερο πετά πάνω από την αμερικανική πρεσβεία για να την εκκενώσει από εργαζόμενους.

«Οι εικόνες από την Καμπούλ ανοίγουν βαθιές πληγές» σημειώνει ο γερμανικός Τύπος, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Deutsche Welle.

«Την ώρα που οι Ταλιμπάν περικύκλωναν την αφγανική πρωτεύουσα, στρατιωτικά ελικόπτερα των ΗΠΑ μετέφεραν βιαστικά προσωπικό της πρεσβείας τους στο ανοιχτό ακόμα αεροδρόμιο της Καμπούλ. Οι σκηνές θυμίζουν την φυγή των Αμερικανών από τη Σαϊγκόν το 1975. Ήταν το τραυματικό τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ, που χαράχτηκε για πολλά χρόνια στη συλλογική μνήμη των Αμερικανών. Αυτήν την φορά πρόκειται για το ανάξιο τέλος μιας επιχείρησης που από τη μια πλευρά απαιτούσε τεράστιες δυνάμεις και θυσίες, και από την άλλη χαρακτηρίστηκε από δυτική αφέλεια, ασυνέπεια και λανθασμένες εκτιμήσεις στη διαχείριση μιας από τις παλαιότερες εστίες κρίσης στον κόσμο. Λίγες μόνο εβδομάδες από την επέτειο των 20 χρόνων από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου πρόκειται για μια πικρή ήττα για τον Μπάιντεν, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία», σημειώνουν γερμανικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, σε διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν, το βράδυ της Δευτέρας, τόνισε μεταξύ άλλων: «Υποστηρίζω σθεναρά την απόφασή μου ότι μετά από 20 χρόνια ήταν ώρα να αποχωρήσουμε από το Αφγανιστάν».

First picture: Saigon, Vietnam, 1975

Second picture: Kabul, Afghanistan, 2021.

History repeats itself in some way or another. pic.twitter.com/INckPYqkGI