Η Rijeka της Κροατίας και το Galway της Ιρλανδίας, Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2020

Η Rijeka της Κροατίας και το Galway της Ιρλανδίας θα κατέχουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για ένα έτος.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Rijeka είναι η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Κροατίας . Το «λιμάνι της διαφορετικότητας» θα είναι το σύνθημα, με εκατοντάδες έργα από 250 εταίρους από 40 χώρες. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Rijeka επικεντρώνεται στα θέματα του νερού, της εργασίας και της μετανάστευσης, που συνδέονται με την ταυτότητά του, αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα στον ευρύτερο κόσμο.

Η έκθεση που θα ανοίξει θα περιλαμβάνει τον διάσημο καλλιτέχνη David Maljkovic, με άλλα σημαντικά γεγονότα συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης "The Sea is Glowing". ένα παγκόσμιο φεστιβάλ μουσικής και γαστρονομίας - το «Porto Etno». και νέες μόνιμες εγκαταστάσεις σύγχρονης τέχνης στην ακτογραμμή. Οι εορτασμοί θα ανοίξουν στις 1-2 Φεβρουαρίου 2020.

Το Galway είναι η τρίτη πόλη στην Ιρλανδία που παίρνει τον τίτλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας (μετά το Δουβλίνο το 1991 και το Κορκ το 2005).

Το έμβλημα του πολιτιστικού προγράμματος Galway είναι το "Let the Magic In", διερευνά τα βασικά τοπικά θέματα της γλώσσας, του τοπίου και της μετανάστευσης - με ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενδιαφέρον και απήχηση. Το θέμα «Ελπίζω να βρέχει» θα χρησιμοποιήσει τον καιρό του Galway ως πηγή δημιουργικότητας. ενώ άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν μια γιορτή της παγκόσμιας λογοτεχνίας - με μια δραματική ερμηνεία του παλαιότερου επιζώντος λογοτεχνικού έπους, την ιστορία του Gilgamesh. και αποσπάσματα από την Οδύσσεια του Ομήρου, που θα διαβάζονται στις παραλίες του Galway. Το "Galway 2020" θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2020, στην αρχή του Imbolc - την πρώτη σεζόν στο αρχαίο κέλτικο προχριστιανικό ημερολόγιο της Ιρλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019, το Plovdiv στη Βουλγαρία και η Matera στην Ιταλία ήταν ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Μετά το Rijeka και το Galway το 2020, οι μελλοντικές ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι η Timisoara (Ρουμανία), η Ελευσίνα (Ελλάδα) και το Novi Sad (Σερβία, υποψήφια χώρα), το 2021, το Esch (Λουξεμβούργο) και το Kaunas (Λιθουανία) για το 2022, το Veszprém (Ουγγαρία) το 2023, το Tartu (Εσθονία), το Bad Ischl (Αυστρία) και το Bodø (Νορβηγία, χώρα ΕΖΕΣ / ΕΟΧ) το 2024.

Ο θεσμός "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης", ξεκίνησε το 1985 με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, τότε Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας. Οι πόλεις επιλέγονται με βάση ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που πρέπει να έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση - προάγοντας τη συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, των κοινοτήτων και των διαφόρων ενδιαφερομένων και πρέπει να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πόλης και της γύρω περιοχής.