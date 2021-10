Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό προσπάθησε να παραβιάσει τα χωρικά της ύδατα - Βίντεο

Παράλληλα διευκρίνισε ότι το ρωσικό αντιτορπιλικό «Admiral Tributs» προειδοποίησε το ξένο πλοίο για τις ενέργειες του αυτές και ότι βρισκόταν σε περιοχή κλειστή για τη ναυσιπλοΐα λόγω βολών πυροβολικού στο πλαίσιο της ρωσοκινεζικής άσκησης «Ναυτική Συνεργασία 2021».

«Αφού έλαβε την προειδοποίηση, το αντιτορπιλικό Chafee, αντί να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την κλειστή περιοχή, ύψωσε χρωματιστές σημαίες που υποδεικνύουν προετοιμασία για απογείωση από το κατάστρωμα ελικοπτέρων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει πορεία και ταχύτητα, και ανέλαβε δράση για να παραβιάσει τα ρωσικά κρατικά σύνορα στον κόλπο του Μεγάλου Πέτρου» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, στην οποία επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας, το Admiral Tributs επέλεξε πορεία με σκοπό να απομακρύνει τον εισβολέα από τα ρωσικά χωρικά ύδατα».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποίησαν κοινά ναυτικά γυμνάσια στη Θάλασσα της Ιαπωνίας τα οποία συμπεριελάμβαναν απο κοινού επιχειρησιακές ασκήσεις καταστροφής εχθρικών ναρκών επιφάνειας με πυρά πυροβολικού.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά την περίοδο του «Ψυχρού Πολέμου», παρότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι έχει δημιουργήσει μια σταθερή σχέση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν και βλέπει δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων.

Video from the Russian Ministry of Defence of USS Chafee in the Sea of Japan being approached by a Russian naval vessel. Russia has said the vessel attempted to breach their waters.

pic.twitter.com/fmWDBf878k