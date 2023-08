Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέστρεψε 13 ουκρανικά drones κοντά σε Κριμαία και Μόσχα

«Κοντά στην πόλη της Σεβαστούπολης [σ.σ. στην Κριμαία], δυο drones χτυπήθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, άλλα εννιά εξουδετερώθηκαν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και συνετρίβησαν στη Μαύρη Θάλασσα πριν φθάσουν στους στόχους [τους]», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Drones hit Domodedovo airport area in Moscow around 4a.m. last night.

Both Domodedovo and Vnukovo airports are closed as of now. Airplanes redirected to St. Petersburg.

This is your war bastards, feel it all! pic.twitter.com/ADszRo3P0v