Η Ρωσία εκτόξευσε ιρανικό δορυφόρο - Στο «κόκκινο» οι δυτικές ανησυχίες για την Ουκρανία

Ο δορυφόρος, στον οποίο δόθηκε το όνομα του πέρση ποιητή και φιλοσόφου Ομάρ Καγιάμ (1048-1131), τέθηκε στη συνέχεια σε τροχιά.

Στόχος του είναι κυρίως «να παρακολουθεί τα σύνορα της χώρας», να συμβάλλει στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, να ελέγχει τους υδάτινους πόρους και τις φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με την ιρανική διαστημική υπηρεσία.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ιρανικό διαστημικό πρόγραμμα προορίζεται για στρατιωτικούς μάλλον παρά για εμπορικούς σκοπούς, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει πως οι αεροδιαστημικές δραστηριότητές της είναι ειρηνικές και σύμφωνες με μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

VIDEO: A feed from the Russian space agency Roscosmos shows an Iranian satellite launched by Russia blasting off from Kazakhstan amid controversy that Moscow might use it to improve its surveillance of military targets in Ukraine pic.twitter.com/fDRNbVErMH