Η Ρωσία έστειλε στο Κίεβο προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

«Η πλευρά μας παρέδωσε προσχέδιο στους Ουκρανούς, το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρους όρους», είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Περιμένουμε την απάντησή τους», ανέφερε.

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Telegraph, το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι άλλαξε στάση κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι υπαναχωρεί στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τονίζοντας ότι αυτό είχε κακές συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις.

«Δυστυχώς η ουκρανική πλευρά δεν είναι συνεπής ως προς τα σημεία που έχουν συμφωνηθεί», είπε ο Πεσκόφ. «Αλλάζει συχνά τη θέση της και η τάση της διαπραγματευτικής διαδικασίας αφήνει πολλά περιθώρια».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έστειλε τα στρατεύματά της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου σε αυτό που αποκάλεσε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Another video of Pacific Fleet naval infantry T-80BV tanks and BMP-3 firing on positions near the Azovstal plant. 3/https://t.co/0yVjJ2rHYwpic.twitter.com/w8Vt7HSVo1