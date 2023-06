H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι ανατίναξε τον αγωγό αμμωνίας Τολιάτι-Οδησσός - Βίντεο

Η έκρηξη αυτή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Μασιούτοβκα, ένα μικρό χωριό που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Την περιοχή αυτή σχεδόν στο σύνολό της ανακατέλαβε ο ουκρανικός στρατός το φθινόπωρο 2022, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

??#Zakharova: On June 5, there was an explosion at the Togliatti-Odessa ammonia pipeline section controlled by the Ukrainian army.

The Kiev regime has made it impossible to supply ammonia to the global market and also undermined efforts to fight hunger & help countries in need pic.twitter.com/h7iFxoItCr