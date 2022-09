Η Ρωσία συσσώρευσε τεράστια έσοδα χάρη στην αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων

«Η ανάφλεξη των τιμών των ορυκτών καυσίμων σημαίνει ότι τα τρέχοντα έσοδα της Ρωσίας είναι πολύ πάνω από εκείνα προηγούμενων ετών, παρά τις μειώσεις των εξαγόμενων ποσοτήτων», υπογραμμίζεται στο κείμενο του Κέντρου έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα (Centre for research on energy and clean air, CREA), με έδρα τη Φινλανδία.