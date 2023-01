Η Ρωσίδα «αφέντρα» και το δηλητήριο στο τσιζκέικ

«Το DNA που βρέθηκε στο κουτί ήταν της Βικτόρια Νασίροβα. Οπότε εκτός από τους μάρτυρες, θα μάθετε ότι στο κουτί υπήρχε το ηρεμιστικό Phenazepam που είχε επίσης το DNA της κατηγορούμενης» είπε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του στο δικαστήριο του Κουίνς.

Στη δίκη θα παρουσιαστούν και δηλώσεις που έκανε η ίδια η Νασίροβα μετά τη σύλληψή της, στις οποίες υπερηφανευόταν για τους... σαδομαζοχιστές πελάτες της, υποστήριξε ο ελληνικής καταγωγής κατήγορος.

Viktoria Nasyrova tried to kill pal with poisoned cheesecake, left DNA behind: prosecutor https://t.co/zNWZkBn0H5pic.twitter.com/vnBgygLnrO