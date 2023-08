Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό drone στο κέντρο της Mόσχας - ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως άκουσε ισχυρή έκρηξη κοντά στο «Σίτι» της Μόσχας, τομέα όπου υψώνονται αρκετοί ουρανοξύστες στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, μερικά χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Την πληροφορία πως αποκρούστηκε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone στη Μόσχα ανακοίνωσε επίσης μέσω Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας πως αφού χτυπήθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα, «άλλαξε πορεία», κατέπεσε σε κτίριο γραφείων.

?? Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.

