Η σημαία της Ουκρανίας υψώθηκε στη Χερσώνα - Η Ρωσία ανακοίνωσε την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων της

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα δεν θα αλλάξει το καθεστώς στην περιοχή, την οποία η Μόσχα έχει κηρύξει τμήμα της Ρωσίας αφού προχώρησε στην προσάρτησή της από την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

Στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, το υπουργείο ανέφερε ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός είχαν μεταφερθεί στην ανατολική, όχθη του Δνείπερου. Το υπουργείο ανέφερε ότι η απόσυρση είχε ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί στις 05.00 ώρα Μόσχας (04.00 ώρα Ελλάδας).

It is being reported that a #Ukrainian flag is hanging in the center of #Kherson, probably attached by local partisans. pic.twitter.com/cJikyRhtch — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Σύμφωνα με το υπουργείο δεν υπάρχει ούτε ίχνος από στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιώτης που να έχει μείνει στη δυτική πλευρά του ποταμού, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της περιοχής, τη Χερσώνα, και δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Κρεμλίνο: Το καθεστώς της Χερσώνας ως 'τμήματος της Ρωσίας' δεν αλλάζει

Η Ρωσία διεκδίκησε τη Χερσώνα και τρεις άλλες ουκρανικές περιοχές μετά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, τον Σεπτέμβριο -- μια διαδικασία την οποία αποκήρυξαν το Κίεβο και οι κυβερνήσεις της Δύσης ως παράνομη και εξαναγκαστική. Ωστόσο την Τετάρτη, σε μια σημαντική οπισθοχώρηση, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της θα αποσυρθούν από την πόλη της Χερσώνας μπροστά σε μια μεγάλη αντεπίθεση από την Ουκρανία.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλνίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το καθεστώς της περιοχής είναι «καθορισμένο και συγκεκριμένο» και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές.

«Είναι ένα θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας -- είναι νομικά συγκεκριμένο και καθορισμένο. Δεν υπάρχουν αλλαγές και δεν μπορεί να υπάρξουν αλλαγές», δήλωσε ο Πεσκόφ. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει μετανιώσει που ανακοίνωσε την προσάρτηση της Χερσώνας και τριών άλλων περιοχών σε μια θριαμβευτική εκδήλωση στη Μόσχα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Soldiers of the Armed Forces of #Ukraine are getting welcomed in #Kherson region. pic.twitter.com/0iu5HNS9JG — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Στα πρώτα δημόσια σχόλια από το Κρεμλίνο από τότε που ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την πόλη της Χερσώνας προς την αντίπερα όχθη του ποταμού Δνείπερου, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ήταν μια απόφαση που ελήφθη από το υπουργείο Άμυνας και ότι δεν έχει «τίποτα να προσθέσει».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σχεδιάζει να απευθυνθεί στη σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20) μέσω βιντεοσύνδεσης, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 στο Μπαλί, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι σχετίζεται με το πρόγραμμα του Πούτιν και την ανάγκη να παραμείνει στη Ρωσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP