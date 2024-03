Η Σουηδία έγινε και επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ - «Η χώρα είναι πιο ασφαλής σήμερα από ό,τι ήταν χθες»

«Η Σουηδία είναι πιο ασφαλής χώρα σήμερα από ό,τι ήταν χθες. Έχουμε συμμάχους. Έχουμε υποστήριξη», δήλωσε ο Κρίστερσον σε ομιλία του προς το σουηδικό έθνος από την Ουάσινγκτον όπου νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τις ενταξιακές διατυπώσεις βάζοντας τέλος σε μια διετή διαδικασία, την οποία προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κρίστερσον δήλωσε επίσης ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έδειξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέτυχε στον στόχο του να καθορίσει τις επιλογές που κάνουν άλλες χώρες.

Στόλτενμπεργκ: Η Σουηδία πήρε τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας

«Είναι επίσημο – Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.