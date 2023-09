Η Σουηδία κατεβάζει στρατό στους δρόμους για τις συμμορίες μεταναστών

Στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση της συμμετοχής του στρατού στη λύση του προβλήματος. Γι' αυτό ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Micael Bydén και τον αρχηγό της αστυνομίας για να καταλήξουν πώς ο στρατός μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία στο έργο της κατά των εγκληματικών συμμοριών.

«Θα κυνηγήσουμε τις συμμορίες και θα τις νικήσουμε», είπε ο Κρίστερσον σε διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης.

«Είναι μια δύσκολη περίοδος για τη Σουηδία», είπε οπρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το πρωτοφανές κύμα βίας, που συνδέεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ εγκληματικών συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, επηρεάζει «ολοένα και περισσότερα παιδιά και εντελώς αθώους ανθρώπους».

«Η Σουηδία δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν βλέπει κάτι τέτοιο», τόνισε ο Κρίστερον επιρρίπτοντας την ευθύνη για τη βία σε μια «ανεύθυνη πολιτική στο μεταναστευτικό» της προηγούμενης κυβέρνησης, στην «αποτυχημένη ενσωμάτωση» των μεταναστών και την «πολιτική αφέλεια», αλλά τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση θα ακολουθήσει τώρα διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο Κρίστερονς πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να εισαγάγει περαιτέρω μέτρα, όπως περισσότερη επιτήρηση, ζώνες έρευνας και ποινές στέρησης της ελευθερίας.

«Όλα είναι στο τραπέζι, τόσο εντός του πλαισίου της τρέχουσας νομοθεσίας, αλλά και νόμων που πρέπει να αλλάξουν τάχιστα», τόνισε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

BREAKING:

Sweden’s largest opposition party, the Social Democrats, want the Swedish Army to be deployed against gangs.

Y-day, 2 men were shot to death & a 25-y-old woman was killed in a bombing of her apartment building

She was a neighbor of a gangster pic.twitter.com/YXcPgl1cWL