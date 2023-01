H Σουηδία «παγώνει» την ένταξή της στο ΝΑΤΟ - Η αντίδραση της Τουρκίας

Παράλληλα, το θέμα αναδημοσιεύεται από τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία αναφέρουν ότι η Στοκχόλμη εκφράζει την ελπίδα να ενταχθεί στη Συμμαχία το καλοκαίρι του 2023, ενώ εξακολουθεί να επενδύει χρόνο και προσπάθεια για να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας. Αντίστοιχα και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον είχε εκφράσει αισιοδοξία για το θέμα αυτό πριν από λίγες ημέρες.

«Η Σουηδία αναστέλλει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας στην ενέργεια για το κάψιμο του Κορανίου», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το πρακτορείο Nexta.

#Sweden's accession to #NATO has been suspended because of #Turkey's reaction to the Quran-burning action, but Stockholm still hopes to join the alliance this summer. This was announced by Swedish Foreign Minister Tobias Billström. pic.twitter.com/o2H4T0bOgI