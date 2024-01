Η στιγμή που βρετανικό Typhoon χτυπά κτίριο των Χούθι: Πέντε νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφει τη στιγμή που ένα βρετανικό Typhoon χτυπά μια εγκατάσταση των ανταρτών.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα κτίριο στο στόχαστρο του μαχητικού αεροσκάφους, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται μια μεγάλη έκρηξη. Σύμφωναμε το Sky News, πρόκειται για μία από τις δύο περιοχές που βομβάρδισε εχθές το Ηνωμένο Βασίλειο στην Υεμένη, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης με τις ΗΠΑ.

British and US forces have launched an attack on Houthi targets in Yemen after the Iranian-backed group defied a warning to stop targeting ships in the Red Sea.

The MOD has confirmed that the RAF was involved in strikes at two locations in Yemen.https://t.co/ufevSpc5uOpic.twitter.com/K6glFro3Kh