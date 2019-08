Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός «χτύπησε» την Ινδονησία - Ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες

Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, με τον κόσμο να βγαίνει πανικόβλητος από πολυώροφα κτίρια.

Στην επαρχία Μπάντεν της Ιάβας, ένας άνθρωπος έχασε ζωή του από καρδιακή ανακοπή και τουλάχιστον άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

VIDEO: Lights, TV screens swaying in an 11th-floor Jakarta office after a quake struck off Sumatra, Indonesia (??: Twitter / Alfarabi Nazriza) https://t.co/ArXN9OtAsdpic.twitter.com/BwVW68k9rq