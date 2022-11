Η στιγμή που ο ουκρανικός στρατός μπαίνει στη Χερσώνα - Προειδοποίηση προς τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν - Βίντεο

«Έχετε μόνο μία ευκαιρία να αποφύγετε τον θάνατο - να παραδοθείτε αμέσως», ανέφερε η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η ανακοίνωση, η οποία είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στη Χερσώνα, έδωσε εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ρώσων στρατιωτών που θα παραδοθούν.

Ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιώτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη έχουν λάβει εντολή από τους διοικητές τους να φορέσουν πολιτικά ρούχα και να κρυφτούν.

Center of Kherson right now.

Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.

Imagine all the emotions on that square!

Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. ???? pic.twitter.com/aKEWsOPJM5