Η στιγμή που ο σεισμός των 7,3 Ρίχτερ χτυπά την Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση, το μέγεθος της οποίας ανέρχεται στους 7,3 βαθμούς, σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, έπληξε τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία. Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Τόκιο.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:36 τοπική ώρα (16:36 ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών του νομού Φουκουσίμα, σε βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA).

BREAKING: Tsunami alert for Fukushima and Miyagi after earthquake off Japan - JMA pic.twitter.com/bH0IzV8E7v

— BNO News (@BNONews) March 16, 2022

Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, ο σεισμός έπληξε τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών και έως και 6+ στην κλίμακα της ιαπωνικής έντασης δόνησης σε ορισμένες περιοχές --, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να εκτιμήσει την έκταση τυχόν ζημιών μετά τον σεισμό.

Η ίδια περιοχή επλήγη από μεγάλο σεισμό που ακολούθησε ένα τσουνάμι το 2011 που προκάλεσε την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα.

Η Tokyo Electric Power Company είπε ότι περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και ότι ελέγχει την κατάσταση των αντιδραστήρων στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, ανέφερε το NHK.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των νομών Φουκουσίμα, Μιγιάγκι και Γιαμαγκάτα να αναμένουν μετασεισμούς.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

WATCH: Woman captures the moment 2 strong earthquakes hit off central #Japanpic.twitter.com/qr2mPBvDrp — GBN (@GBNfeed) March 16, 2022

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI — BNO News (@BNONews) March 16, 2022

BREAKING: Live cam captures shaking as strong earthquake hits Tokyo, Japan pic.twitter.com/UqEZdEKoKy — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 16, 2022

A powerful 7.3 magnitude #earthquake hits off the coast of #Fukushima in northern #Japan, triggering a tsunami advisory. Hope everyone will be safe?? pic.twitter.com/raxLRjTDtJ — Auron (@auron83591234) March 16, 2022

A powerful 7.3 magnitude earthquake off the coast of Fukushima in northern Japan has triggered a tsunami advisory. The Japan Meteorological Agency says the quake struck 36 miles below the sea. https://t.co/DBorpl8L4W — The Associated Press (@AP) March 16, 2022

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη ζημιές σε αυτά ή σε διυλιστήρια πετρελαίου στην ακτή, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Περίπου 156.000 σπίτια έμειναν επίσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στα βορειοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με την εταιρεία Tohoku Power Electric.

Η σιδηροδρομική εταιρεία JR East, η οποία εξυπηρετεί τη βορειοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σημαντικές διακοπές στο δίκτυό της.

Η Tepco ανέφερε στο Twitter ότι διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις της, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού Fukushima Daiichi, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από ένα γιγαντιαίο τσουνάμι που προκλήθηκε από σεισμό 9 Ρίχτερ στις 11 Μαρτίου 2011.

Η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή για τα πυρηνικά είπε ότι δεν εντόπισε κάποιο πρόβλημα στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Οναγκάου, στο τμήμα Μιγιάγκι που γειτνιάζει με αυτό της Φουκουσίμα.

Η Ιαπωνία τήρησε ενός λεπτού σιγή την περασμένη Παρασκευή στη μνήμη της καταστροφής του 2011, η οποία άφησε πάνω από 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους και ανάγκασε περισσότερους από 165.000 ανθρώπους στην επαρχία Φουκουσίμα να εκκενώσουν τα σπίτια τους λόγω ραδιενεργών εκπομπών από το κατεστραμμένο εργοστάσιο. Τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες είχαν λιώσει.

Οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να μετρούν 33.365 εκτοπισμένους σήμερα, το 80% των οποίων ζει έξω από το διαμέρισμα της Φουκουσίμα.

Εκτός από το τιτάνιο έργο της απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης του πυρηνικού σταθμού, υπάρχουν πολλές άλλες προκλήσεις, ξεκινώντας από τη φήμη των τοπικών προϊόντων διατροφής, αν και η ασφάλειά τους ελέγχεται αυστηρά.

Σε σταυροδρόμι πολλών μεγάλων τεκτονικών πλακών, η Ιαπωνία πλήττεται τακτικά από σεισμούς και έχει αυστηρά κατασκευαστικά πρότυπα, έτσι ώστε τα κτίριά της να αντέχουν σε ισχυρούς σεισμούς.