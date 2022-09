Η στιγμή που ο Ζελένσκι ενημερώνει τον Μακρόν για τη ρωσική εισβολή - ΒΙΝΤΕΟ με τον συγκλονιστικό διάλογο

«Μου λέτε ότι έστειλαν ειδικές δυνάμεις παντού στο Κίεβο;» ακούγεται να ρωτάει ο Μακρόν στο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Un Président, l'europe et la guerre» (Ο Πρόεδρος, η Ευρώπη και ο Πόλεμος) που μεταδόθηκε στη γαλλική τηλεόραση.

«Στο Κίεβο, στην Οδησσό, από τη Λευκορωσία. Πολεμάμε παντού στη χώρα μας. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό, δεν είναι όπως το 2014. Είναι πολύ μεγαλύτερη η εισβολή» απαντά ο Ζελένσκι. «Μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο», σχολιάζει ο Μακρόν.

«Πιστεύω Εμανουέλ ότι είναι σημαντικό να συζητήσεις με τον Πούτιν και είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια συμμαχία κατά του πολέμου. Είμαστε σίγουροι ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες και ο Μπάιντεν μπορούν να συμμαχήσουν, να του τηλεφωνήσουν και να του πουν (σ.σ. στον Πούτιν) σταμάτα. Και αυτός θα σταματήσει. Θα σας ακούσει», καταλήγει ο Ζελένσκι.

Το βίντεο από το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε τον Ιούνιο:

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5