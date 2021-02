Η στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος στην Ιαπωνία - Δεκάδες τραυματίες, 950.000 σπίτια χωρίς ρεύμα - ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 950.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, από τον ισχυρό σεισμό των 7.1 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας. Ωστόσο δεν φαίνεται να προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Οι διακοπές ρεύματος φαίνεται να επικεντρώθηκαν στη βορειοανατολική Ιαπωνία, περιλαμβανομένης της Φουκουσίμα και γειτονικών επαρχιών. Δεν καταγράφηκαν προβλήματα στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας Φουκουσίμα Νταϊτσί και Νταϊνί ή στον πυρηνικό σταθμό Καχιουαζάκι-Καρίουα, ανέφερε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Tokyo Electric Power Company. Η εταιρία ανέφερε ακόμη πως δεν έχει παρατηρηθεί αλλαγή στα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τους σταθμούς που διαχειρίζεται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κατσουνόμπου Κάτο σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ΝΗΚ, είπε πως δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Οναγκάουα.

Fukushima Earthquake video. This quake hit within 24 hrs of the Tajikistan quake. Nature is indeed frightening#Japan#earthquake#Tajikistanpic.twitter.com/cAyhTQeDkD — Viper (@viper202020) February 13, 2021

A strong earthquake with a magnitude of 7.1 has hit off the coast of eastern Japan, the Meteorological Agency said. No major damages reported yet pic.twitter.com/0HTIDzxzUC — TRT World (@trtworld) February 13, 2021

A magnitude 7.1 earthquake has occurred in Japan. Sending all of my prayers to everyone in the area. Please keep safe. ???? pic.twitter.com/LIX5Z51BdO — Maxi????ΉΉΉ (@HarutoMyRuto) February 13, 2021

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών και το επίκεντρό της εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) και ταρακούνησε κτίρια για λίγο. Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης είχε εκτιμηθεί αρχικά στους 7,1 βαθμούς από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προτού αναθεωρηθεί στη συνέχεια. Σπίτια και γραφεία στην πρωτεύουσα Τόκιο, εκατοντάδες μακριά, ταρακουνήθηκαν επίσης. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Εικονολήπτης του Reuters που βρίσκεται στη Φουκουσίμα ανέφερε πως ο δέκατος όροφος του ξενοδοχείου του ταρακουνήθηκε για λίγο. Ένας άνδρας στο ξενοδοχείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πόρτα, είπε. Αν και τραυματίστηκε, ο άνδρας ήταν σε θέση να περπατήσει, ανέφερε ο εικονολήπτης του Reuters. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν επίσης σπασμένα τζάμια από βιτρίνες καταστημάτων.