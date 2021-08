Η στιγμή της συντριβής του πυροσβεστικού Beriev στην Τουρκία - Bίντεο

Το αεροσκάφος, ένα Beriev-200, είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία στη γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας, η οποία το χρησιμοποιούσε στη μάχη εναντίον των μεγάλων πυρκαγιών, που έχουν καταστρέψει το νότιο τμήμα της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες.

Το αεροσκάφος συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, την ώρα που πήγαινε να κάνει ρίψεις νερού για να σβήσει μια πυρκαγιά, η οποία είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στο Καχραμανμάρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται το αεροπλάνο να πετάει πολύ χαμηλά πάνω από τα βουνά και στη συνέχεια να εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο πίσω από μία από τις κορυφές. Λίγες στιγμές μετά, καπνός αρχίζει να υψώνεται από πάνω του.

?? #Turkey: the moment of the Be-200ChS Amphibious aircraft crash in #Kahramanmarashttps://t.co/J0bQklfVUVpic.twitter.com/Ceq4YoC8PQ