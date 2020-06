H συγκινητική τελετή στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- dpa

Η οργή για τον φόνο του Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς κατά τη βίαιη προσαγωγή του έχει ξεπεράσει τα σύνορα των ΗΠΑ. Στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε διαδήλωση χθες το βράδυ με τη συμμετοχή περίπου 50.000 ανθρώπων, σύμφωνα με την αστυνομία, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Στη Μινεάπολις η οικογένεια του Φλόιντ, φίλοι, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες και προσωπικότητες συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο North Central για να τιμήσουν τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού που στις 25 Μαΐου άφησε την τελευταία του πνοή ακινητοποιημένος στο έδαφος την ώρα που ένας αστυνομικός του πίεζε τον λαιμό.

Η τελετή ξεκίνησε με μια συγκινητική ερμηνεία του “Amazing Grace” προτού ο λευκός δήμαρχος της Μινεάπολις γονατίσει δίπλα στο φέρετρο του Φλόιντ.

Εξάλλου τηρήθηκε σιωπή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν είχε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του Φλόιντ παρά τις εκκλήσεις του.

“Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να δουν τον αδελφό μου. Είναι φοβερό που άγγιξε τις καρδιές τόσων ανθρώπων”, δήλωσε η αδελφή του Φιλονίζ. “Όλοι θέλουν δικαιοσύνη, θέλουμε δικαιοσύνη για τον Τζορτζ και θα την λάβει”, πρόσθεσε, ενώ υπό τα χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων κατήγγειλε “την πανδημία του ρατσισμού και των διακρίσεων”.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον εκφώνησε επικήδειο λόγο, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται “για μια κανονική κηδεία”.

"Talking about 'Make America Great' ... great for who?" Rev. Al Sharpton said of Trump's slogan during George Floyd's memorial service.

We will "make America great for everybody, for the first time," he said, adding it "never was great for blacks. Never was great for Latinos." pic.twitter.com/t20zboIC6e