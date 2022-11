Η σύντομη συνομιλία Μακρόν - Μαδούρο στους διαδρόμους της COP27

Ακολουθώντας τα βήματα αυτής την ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Γαλλίας ουδέποτε αναγνώρισε επίσημα την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο για δεύτερη θητεία το 2018· χαρακτήρισε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο. Όμως το πολιτικό βάρος του κ. Γκουαϊδό έχει μειωθεί πολύ έκτοτε.

Μολαταύτα, παρέμειναν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις και ο κ. Μακρόν έχει πει επανειλημμένα πως η Γαλλία επιδιώκει να είναι «εξισορροπητική δύναμη».

Αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι τον Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, που αφού εξελέγη τον Αύγουστο αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Μπογοτά και το Καράκας, έπειτα από τρία χρόνια διακοπής τους. Ο κ. Πέτρο επιδιώκει την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων των δύο κρατών, που μοιράζονται σύνορα 2.200 χιλιομέτρων, έπειτα από χρόνια μεγάλων εντάσεων στις σχέσεις Κολομβίας/Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν το 2019 σειρά κυρώσεων στο Καράκας, συμπεριλαμβανομένου εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Πάντως η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο περιορισμένη χαλάρωση κάποιων από τις κυρώσεις, καθώς οι τιμές της ενέργειας αυξάνονταν αλματωδώς εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των δύο προέδρων, ο κ. Μαδούρο σημείωσε πως η Γαλλία μπορεί και πρέπει να «διαδραματίσει θετικό ρόλο» στη Λατινική Αμερική.

Macron addressing Maduro as ‘President’ during their meeting, despite not officially recognising Maduro as president. Macron is just giving Maduro legitimacy on the world stage, also Nicolas Maduro Jr in the background also attending COP 27#Venezuelapic.twitter.com/hV45HRPlUO