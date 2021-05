Η σύντροφος του Προτάσεβιτς «ομολογεί» σε βίντεο - Τιχανόφσκαγια: Την ανάγκασαν...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε δήλωση πως η Σαπέγκα, μια 23χρονη φοιτήτρια, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες βάσει αρκετών άρθρων του λευκορωσικού ποινικού κώδικα.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η επικεφαλής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται στη γειτονική Λιθουανία, έγραψε στο Twitter πως η Σαπέγκα φαινόταν να βρίσκεται κάτω από ψυχολογική πίεση.

Ο Φράνακ Βιατσόρκα, σύμβουλος της Τιχανόφσκαγια, έγραψε στο Twitter πως η ομολογία της Σαπέγκα φαίνεται πως έγινε υπό πίεση.

«Είναι ένοχη επειδή είναι φίλη του Ρομάν. Και την ανάγκασαν να ομολογήσει 'εγκλήματα' που δεν διέπραξε», έγραψε.

Οι λευκορωσικές αρχές θα κρατήσουν την Σαπέγκα προφυλακισμένη για δύο μήνες, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον πατέρα της, τον Σεργκέι Ντούντιτς.

Η μητέρα της Σαπέγκα, η Άννα Ντούντιτς, δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνέντευξή της στο Reuters πως η κόρη της είναι αθώα και βρισκόταν απλώς στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.

Η Σαπέγκα αισθανόταν καλά και δεν διαμαρτυρήθηκε για ανάρμοστη μεταχείριση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο την πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκορωσία.

