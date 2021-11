Η τενίστρια Πενγκ Σουάι θα εμφανιστεί δημοσίως «σύντομα», σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Global Times

Ο Ζανγκ και η κινεζική κυβέρνηση δεν σχολίασαν την κατηγορία αυτή. Η ανάρτηση της Πενγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαγράφηκε γρήγορα και το θέμα αποκλείστηκε από συζητήσεις στο έντονα λογοκριμένο ίντερνετ στην Κίνα.

"Τις τελευταίες μέρες, παρέμεινε στο σπίτι της ελεύθερα και δεν ήθελε να την ενοχλήσουν. Θα εμφανιστεί δημοσίως και θα συμμετάσχει σε κάποιες δραστηριότητες σύντομα", έγραψε ο Χου σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η Global Times εκδίδεται από την Λαϊκή Ημερησία, την επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο Χου πρόσθεσε ότι επιβεβαίωσε μέσω των πηγών του ότι οι φωτογραφίες που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος που εργάζεται για τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες φέρεται ότι δείχνουν την Πενγκ στο σπίτι, απεικονίζουν την "τρέχουσα κατάστασή" της.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh