Η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου πέραν του 20%

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Αρχίσαμε να αίρουμε τους περιορισμούς στην δική μας Έρευνα και Ανάπτυξη τους οποίους επέβαλε η συμφωνία (...) σε αυτό θα περιληφθεί η ανάπτυξη πιο γρήγορων και εξελιγμένων συστημάτων φυγοκέντρησης (...) όλα αυτά τα βήματα είναι αναστρέψιμα αν η άλλη πλευρά εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Μπεχρούζ Καμαλβαντί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και μεταδόθηκε απευθείας από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

