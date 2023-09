Η θερμή χειραψία Βλαντιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν - Του έσφιγγε το χέρι επί 40 δευτερόλεπτα - ΒΙΝΤΕΟ

Ο κ. Πούτιν είπε ερωτηθείς αν η Μόσχα θα βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ να κατασκευάσει δορυφόρους πως «γι’ αυτό ήρθαμε στο κοσμοδρόμιο Βαστότσνι», προσθέτοντας πως «θα συζητήσουμε για όλα».

"Glad to see you. How was your trip?"

Putin and Kim Jong-un met at the Vostochny Cosmodrome.

North Korean leader Kim Jong Un has said his first visit to Russia in nearly four years was a clear show of the "strategic importance" of the two countries' relations.

The North Korean… pic.twitter.com/Voft25QASC