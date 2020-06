Η Τουρκία βομβάρδισε θέσεις του PKK στο βόρειο Ιράκ - Bίντεο

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βάζουν συχνά στο στόχαστρο μέλη του εκτός νόμου αυτονομιστικού κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), τόσο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας — όπου το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων ανήκει στην κουρδική μειονότητα — όσο και στο βόρειο Ιράκ, όπου η ένοπλη οργάνωση έχει εγκαταστήσει βάσεις μετόπισθεν.

#BREAKING Turkish warplanes are bombing Makhmour Refugee Camp, Mount Sinjar and the Qandil region in Southern Kurdistan (Northern Iraq). pic.twitter.com/x1YSNHGJnN